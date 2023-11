Altre due settimane di stop per Nicolò Casale. Questo, secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il responso arrivato ieri sera per il difensore della Lazio, che martedì aveva avvertito un nuovo problema muscolare. Uno stiramento all'adduttore per il centrale biancoceleste (e non una ricaduta) che vede così interrompersi bruscamente il proprio percorso di recupero. Puntava ad esserci a Salerno l'ex Hellas, dopo essere rimasto fuori di fatto oltre un mese per l'infortunio riportato nella trasferta di Champions contro il Feyenoord. Era tornato ad allenarsi in gruppo, ma ora è costretto a ricominciare da capo.