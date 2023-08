Il difensore della Lazio, Nicolò Casale, ha usato parole dure in mixed zone dopo la sconfitta subita, la seconda in due giornate, contro il Genoa. Il problema è di mentalità e di approccio.



"È sicuramente un momento difficile, bisogna tornare velocemente coi piedi per terra, cancellare lo scorso anno, non pensare che siamo arrivati secondi perché siamo stati dei fenomeni. Bisogna cercare di pensare anche che magari qualche squadra l’anno scorso ha toppato. Piedi per terra, lavorare, possiamo sistemare subito le cose. Abbiamo fatto due figuracce".