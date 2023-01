Niccolò Casale, difensore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pari con la Fiorentina:



"E' stato molto emozionante segnare, anche se rimane il rammarico di non aver vinto. E' stata comunque una bella serata, lo aspettavo da tanto tempo. I meccanismi di Sarri? Come sapete al Verona era diverso, si marcava a uomo, quindi ho avuto bisogno di tempo, poi i risultati sono arrivati. L'esultanza? E' da qualche settimana che è uscita una cosa un po' sciocca in squadra, il gesto è riferito a quella, meglio non dire nulla... La Fiorentina ci ha fatto correre, dobbiamo essere bravi e capire che non sempre si può tenere il pallino del gioco".