Dieci milioni per il quarto centrale. Questo il conto pagato dalla, tra parte fissa e bonus, per, diventatoin difesa, nonostante sia stato fortemente voluto da. L'ex Hellas è. Anche in coppa è rimasto in panchina, mentre tutti si aspettavano invece una chance per lui. A Marassi, quando Romagnoli aveva chiesto il cambio, era entrato Gila. Lo stesso spagnolo ieri ha affiancato il 13 biancoceleste a cui poi è subentrato Patric. Ma a Nicolò quando toccherà?"Se troverò l'incastro giocherà, altrimenti no". Questa la risposta del mister in conferenza post Feyenoord. Dichiarazione curiosa, visto che lui stesso, da gennaio scorso, ha spinto per averlo a tutti i costi.. A detta del suo procuratore, Mario Giuffredi,. Un investimento importante, basato sulla convinzione di poter rapidamente plasmare il ragazzo ai dettami del 4-3-3.Che ci sia. Il tecnico stesso lo ha descritto come un ragazzo timido e introverso. Il classe '98 però ieri nel prepartita di Europa League si è detto tranquillo: "Rispetto al Verona, per me è cambiato tanto: ogni calciatore vuole sempre scendere in campo, all'Hellas il modo di giocare era completamente diverso. Io sto lavorando tanto in fase difensiva, spero di farmi trovare pronto il prima possibile".Ha avuto qualche problema fisico durante il ritiro, che non ha giovato. La squalifica alla prima giornata inoltre non lo ha aiutato ad essere preso da subito in considerazione. Ma non essere mai entrato nelle rotazioni fino a oggi significa che i principi sarriani non sono ancora perfettamente metabolizzati.Quanto tempo richiederà ancora la piena integrazione del centrale al momento resta un'incognita.