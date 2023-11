Casale recupera per il derby. Il centrale di difesa della Lazio, infortunato al flessore dopo la gara a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League, è tornato ieri ad allenarsi in gruppo e domani sarà a disposizione di Sarri per la stracittadina. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport però l'intenzione del tecnico toscano è quella di continuare con la coppia centrale Patric-Romagnoli, con la quale i biancocelesti sono riusciti a tenere la porta inviolata in due delle ultime tre partite. Sarà convocato, ma andrà dunque solo in panchina Casale, in attesa di ritrovare lo smalto migliore dopo un inizio di stagione sottotono e un ultimo mese nel quale ha dovuto fare i conti con il problema muscolare alla coscia destra.