Tegola in casa Lazio a pochi giorni dalla trasferta a Salerno: nuovo stop per Nicolò Casale. Sarri rischia di perdere il difensore centrale per altri 20 giorni a causa di un sospetto stiramento accusato ieri. L'ex Hellas stava recuperando dal precedente problema muscolare che lo ha tenuto fuori da dopo la sfortunata trasferta a Rotterdam in Champions League. Sembrava scontata la sua presenza almeno in panchina contro la Salernitana, invece ora - in attesa della conferma degli esami - il suo 2023 rischia di essere finito in anticipo.