Conferenza stampa di presentazione aper il nuovo acquisto dellaNicolòQueste le parole dell'ex Hellas, che oggi ha parlato ai giornalisti per la prima volta dal suo arrivo in biancoceleste:"Sapevo dell'interesse della Lazio già all'ultima di campionato.In poco tempo poi mi sono ritrovato qui e sono felice, volevo fortemente venire e ci siamo riusciti. Per me il trasferimento è un grande step in carriera. In due stagioni dalla B a qui è un bel salto. Sarri mi ha voluto fortemenente e questo mi ha spinto molto, al di là della grande società che è la Lazio. Ho visto anche in passato grandi difensori cresicuti molto con Sarri"."Io sono un jolly difensivo. Ho fatto tutti i ruoli della difesa e mi sono adattato anche come 5°. Ho giocato molto a sinistra, ma sono di piede destro. Quest’anno il modo di giocare è diverso, mi devo adattare, ma con questo grande allenatore in questa società sono sicuro che andrà bene. Sicuramente passare da una difesa 3 a una a 4 fa differenza. Il mister ha idee diverse da quelle a cui ero abituato in passato. L’anno scorso dovevo marcare l’uomo stretto a tutto campo. Quest’anno è l’opposto. Siamo ancora in fase di ritiro per lavorare e farmi trovare pronto per l’inizio di campionato."L’obiettivo è adattarsi il più velocemente possibile. La Nazionale per me resta un sogno, come per ogni giocatore. Ovvio che spero un giorno di arrivarci. Sento che posso migliorare su tutto. Quello che è stato fatto in passato non basta. Devo crescere ancora in tutto e a questo penserò ancora ogni giorno. Stare accanto a giocatori d’esperienza aiuta".