Avrebbe del miracoloso il recupero di Casale se avvenisse prima del 12 novembre. Ne parla oggi Il Messaggero. Il centrale della Lazio ha riportato dopo la gara di Champions contro il Feyenoord, persa dai biancocelesti a Rotterdam 3-1 , una lesione di basso/medio grado all'adduttore della coscia sinistra. La prognosi è di 30-40 giorni di stop, ma i difensore ex Hellas non vuole arrendersi. Ha già iniziato il protocollo di recupero con lo staff medico del club perché vuole tornare a disposizione per il derby.



Non sta attraversando un periodo facile Casale. Un avvio di stagione non brillante, culminato nella disastrosa prestazione in Europa prima del KO, si è unito a una condizione fisica non ottimale e alle questioni extracampo, legate allo scandalo scommesso, che ne hanno intaccato la serenità (il calciatore ha comunque presentato una denuncia per diffamazione contro chi ha tirato in ballo il suo nome). Non ci sta però a finire nelle retrovie in questo modo. Vuole lottare per tornare ad esprimersi al più presto ai livelli cui aveva abituato l'anno scorso. Magari a cominciare già dalla stracittadina per la quale è partita la sua corsa contro il tempo.