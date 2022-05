Casale e Romagnoli, sono sempre questi due i nomi intorno a cui gira la rifondazione della difesa della Lazio. E lo stallo sulla trattativa per il milanista fa risalire le quotazioni del veronese. Lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport.



Con l'addio sicuro di Luiz Felipe e quello probabile di Acerbi servirà necessariamente un intervento corposo in una reparto che quest'anno ha subito ben 53 gol. Sullo sfondo i piani B: Vasquez del Genoa, Omeragic dello Zurigo e Ferrari del Sassuolo. In settimana inoltre sono previsti incontri tra la dirigenza e l'entourage di Patric per discutere del prolungamento del contratto dello spagnolo.