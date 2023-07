Alla vigilia del secondo impegno amichevole della Lazio ad Auronzo ha parlato in conferenza stampa Nicolò. Queste le parole del difensore prima della sfida di domani contro il Primorje:"L'anno scorso è stato un anno sopra ogni aspettativa, c'è poco da dire, ma abbiamo già parlato tra di noi e vogliamo migliorare quanto fatto. Vogliamo battere il record di clean sheet e. Non deve diventare un ossessione però. Dobbiamo solo pensare a lavorare. C'è molto entusiasmo dopo un'annata importante, ma noi dobbiamo solo pensare a fare il nostro dovere: lavorare forte ogni giorni e continuare a spingere"."Avere un blocco di molti italiani è importante, ma i giocatori che ci sono e che arriveranno sicuramente ci faranno comodo a prescindere della nazionalità. Io l'anno scorso sono arrivato da una squadra di caratura inferiore e ho dovuto dimostrare molto, però ho sentito subito la fiducia. Ogni giorno bisogna lottare per conquistarsi il posto. In ogni squadra dove c'è più competizione si alza sempre il livello. Vedremo cosa farà la società sul mercato, ma quelli che sono qui già lavorano forte. Se arriverà qualcuno per aumentare la competizione sarà meglio ancora"."Sergej è stata una perdita importante, ma sono sicuro che i ragazzi che ci sono e arriveranno daranno il massimo per colmare questa mancanza. Ne abbiamo parlato e siamo tranquilli. Vediamo cosa succederà"."Sicuramente la maglia della Nazionale è un obiettivo per qualsiasi calciatore, ma io sono tranquillo, anche perché è stata la prima annata in una squadra forte. È andata bene e se arriverà la convocazione meglio, altrimenti continuerò a dare il mio massimo per la Lazio"."Il mister non non ha cambiato le sue richieste. Bisogna lavorare solo più forte per migliorare. Il blocco difensivo è lo stesso e così è molto più facile perché conosciamo le posizioni e viene tutto più facile e veloce. Ma dobbiamo continuare a dare tutto per superare il record, sarà molto difficile"."Giocare la Champions è una grandissima emozione, so che ci saranno tante squadre forti, ma non ho ancora pensato a chi voglio affrontare. Ho l'imbarazzo della scelta pensando ai grandi campioni che dovrò marcare".