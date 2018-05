Titolare oppure no? In vista dell’ultima giornata di campionato la Lazio si avvicina allo scontro diretto con l’Inter, per entrambe decisivo in chiave Champions, con un dubbio più che amletico. Nel match che vale una stagione, farà giocare o meno il pilastro della sua difesa Stefan de Vrij? L’interrogativo è più che lecito, alla luce degli ultimi sviluppi. Il difensore olandese è destinato ai nerazzurri nella prossima stagione, con tanto di contratto già depositato in Lega. Lo stesso Simone Inzaghi, allenatore dei biancocelesti, ha dichiarato che solo domenica scioglierà il dubbio. Nel frattempo il caso De Vrij tiene banco anche sulle lavagne dei bookmaker, che hanno aperto la scommessa sulla sua partenza da titolare o meno. I quotisti Snai, dunque, optano per la soluzione più drastica, ossia la scelta di metterlo da parte, perlomeno in avvio di partita: si punta a 1,60 sulla sua esclusione dall’11 iniziale, mentre la partenza dal primo minuto è data a 2,15.