In casa Lazio si infiamma il caso Luis Alberto. Dopo il pari con l'Olympique Marsiglia, Maurizio Sarri ha spiegato la scelta di non impiegare lo spagnolo insieme a Milinkovic-Savic, aggiungendo: "In questi giorni abbiamo guardato attentamente tutti i dati degli allenamenti di Luis e abbiamo deciso che lui è più adatto quando i ritmi partita sono più dolci".



IL 'LIKE' GALEOTTO - L'ex Liverpool non si è fatto pregare e ha messo un "mi piace" galeotto, su Twitter, al commento di un tifoso. fortemente critico nei confronti del tecnico toscano: "Tu pensa che c***e Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per 5 anni, i giocatori forti devono giocare sempre sennò non sei un grande allenatore caro Sarri".