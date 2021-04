In seguito alla sentenza del Tribunale Federale (giudice Mastrocola) sul caso tamponi, ovvero 150mila euro di multa alla Lazio, 7 mesi di inibizione per Lotito e 12 per i medici Pulcini e Rodia, si passa al secondo round. Sia il club capitolino che la Procura Federale hanno presentato ricorso alla Corte d'Appello e quest'ultima, come riporta Il Corriere dello Sport, ha fissato la data dell'udienza: il 30 aprile. Stavolta amministrata dal giudice Piero Sandulli.