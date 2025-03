Getty Images

Lazio, caso Tavares: non fa le visite e va in nazionale. Il club storce il naso

26 minuti fa

1

Scoppia il caso Nuno Tavares a Formello. Il terzino sinistro della Lazio ha saltato l'ultima gara col Bologna, persa malamente dai biancocelesti per 5-0 al Dall'Ara, accusando un problema fisico nel riscaldamento. Un fastidio al polpaccio per il quale in accordo con lo staff e il tecnico Baroni si è deciso di non rischiare. Come scrive oggi Il Messaggero però, il calciatore portoghese, convocato nel frattempo dalla sua nazionale per gli impegni di questi quindici giorni, avrebbe dovuto svolgere alcuni esami clinici a Roma, ma li ha saltati.



Tavares è volato direttamente verso il ritiro del Portogallo, come mostrato anche su un post Instagram. E così il dubbio che il fastidio all'adduttore di domenica sia stato solo un pretesto sta sorgendo a molti. In casa Lazio di sicuro tecnico dirigenza hanno storto parecchio il naso, in attesa di capire come evolverà la situazione anche in base al suo effettivo impiego o meno con la selezione lusitana. Al momento è da considerarsi a disposizione per il match contro la Danimarca di giovedì. Se sarà quindi confermato che Tavares abbia anteposto il proprio interesse a quello del club è facile immaginare che le reazioni di tutto l'ambiente biancoceleste nei suoi confronti non saranno particolarmente felici.