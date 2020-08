La procura della Figc sta terminando l'indagine sui presunti pagamenti in nero della Lazio all'attaccante argentino Mauro Zarate. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi è stato sentito il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che ha smentito tutte le accuse. Invece non sarebbe ancora stato ascoltato l'agente del calciatore, Luis Ruzzi. A questo punto le strade sono due: archiviazione o deferimento di Lotito. Che è stato coinvolto anche in un altro approfondimento per le dichiarazioni pronunciate dopo Juve-Inter 2-0 dello scorso 8 marzo: "L'avete vista tutti".