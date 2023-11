Ci è rimasto male Valentin Castellanos per il mancato esordio nel derby. L'infortunio di Vecino ha scombinato i piani di Sarri, che lo avrebbe voluto far entrare, ma è stato invece costretto a inserire Rovella a centrocampo. Ci teneva l'attaccante argentino della Lazio a respirare in campo l'aria della stracittadina e, più in generale, a dare continuità al suo minutaggio in campo.



Dopo le partite da titolare contro Fiorentina e Bologna, è partito dalla panchina contro il Feyenoord, subentrando nel finale. Sarebbe successo lo stesso domenica, Ma Taty vuole di più. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, lavorerà in questi giorni di pausa per trasformare la delusione del mancato impiego nella stracittadina in voglia di riscatto. Non soffre la concorrenza con Immobile e l'alternanza che il tecnico ha portato avanti nell'ultimo mese, ma alla ripresa vuole assolutamente tornare in campo. Magari pure dall'inizio, a Salerno, per dimostrare il suo valore e aumentare il suo score (fermo a un gol e due assist in stagione), anche per dare il suo contributo a migliorare i numeri offensivi della squadra, deficitari in questo prima parte di stagione.