Seconda di fila da titolare per Castellanos e seconda prova convincente per l'attaccante argentino. Contro Atalanta e Sassuolo il vice-Immobile non ha fatto rimpiangere l'assenza del capitano della Lazio. In estate era stato acquistato proprio per questo motivo: colmare un vuoto alle spalle del bomber che durava da troppi anni. L'avvio di stagione sottotono di Ciro e i primi guai fisici prima dell'ultima sosta di campionato stanno ora addirittura mettendo in dubbio le gerarchie nella rosa biancoceleste.



"Castellanos non è una scoperta - ha detto Martusciello, il vice di Sarri, ieri dopo la vittoria a Reggio Emilia - era stato visionato in precedenza e l’ok per l’acquisto è arrivato perché ha il fuoco addosso, proprio come Ciro. La titolarità è solo una parola, ma poi serve la disponibilità quando si è scelti o non scelti. In questo momento siamo contenti, anche del comportamento di Ciro. Oggi partono alla pari, calcoleremo bene l'impiego di tutti in base alla condizione". Al netto delle polemiche dei giorni scorsi, quindi anche il capitano della Lazio quest'anno entrerà stabilmente nelle rotazioni. Smaltito il problema alla coscia, ieri è entrato nei minuti finali, ma verosimilmente in Champions mercoledì a Rotterdam toccherà lui giocare dall'inizio.