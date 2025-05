Lazio, Castellanos: "In Italia c'è la fissazione dei numeri per giudicare. Rigore col Bodo? Lo ritirerei sempre"

AFP via Getty Images

si prepara a trascinare lain queste ultime due gare della stagione. Il centravanti argentino ha rilasciato un'intervista a Repubblica dove ha parlato della sua carriera in generale, con anche le emozioni provate all'esoridio con la maglia della nazionale albiceleste. Ha confessato anche che per la finale di Champions farà il tifo per l'Inter dei suoi connazionali Correa e Lautaro. Domani però proverà a batterli a San Siro per aiutare i biancocelesti a raggiungere il quarto posto. "Loro lottano per lo scudetto - ha detto - sono fortissimi, ma noi vogliamo 6 punti in 2 gare per il quarto posto.".

Contro l'Inter la Lazio deve anche rifarsi della pesante umiliazione subita all'Olimpico a dicembre scorso. lo 0-6 incassato dalla squadra di Simone Inzaghi è un'onta che tutti nello spogliatoio biancoceleste vorrebbero lavare via al più presto: "Riscattarci è una motivazione in più. Ho saltato quella partita e quella di Coppa Italia, non vedo l'ora di giocare questa sfida così importante. Di sicuro i napoletanifaranno il tifo per noi". In stagione Castellanos ha giocato 38 gare realizzando 14 gol e 5 assist, più 4 rigori guadagnati. Eppure è sempre costretto a smentire le voci di chi non lo vede come un goleador: "Qui in Italia c'è questa fissazione dei numeri, come se contasse solo quanti gol segni. Io non la penso così, è fondamentale che la squadra funzioni e vinca". Nel giudizio su di lui, agli occhi di molti pesa ancora l'eredità dei 207 gol di Ciro Immobile: "Sento molto questa responsabilità. Ma sono al secondo anno, Baroni ha fiducia in me, i tifosi anche". L'anno scorso con Sarri e l'ex capitano davanti nelle gerarchie fu invece più difficile ritagliarsi spazio. "Mi ha dato un po' fastidio - ha spiegato Taty, parlando di quando venne rilegato in panchina nonostante le sue buone prestazioni contro Sassuolo e Atalanta un anno fa - però noi calciatori dobbiamo accettare le scelte. Tutti vogliono più spazio, invece conta il bene della squadra. Con Sarri giocavo poco, ma era un allenatore di grande esperienza".

", ha aggiunto l'attaccante ex Girona sottolineando ancora che con Baroni c'è grande stima e che si trova bene anche nel giocare in coppia con Dia: "Con lui c'è grande intesa".Castellanos in campo è noto per il carattere da guerriero. Quest'anno è stato protagonista di due episodi, su tutti, che hanno portato a dei cartellini rossi per gli avversari: uno col Cagliari, con l'espulsione di Mina, e l'altro nell'ultima gara contro la Juventus con Kalulu protagonista in negativo. Faccende di campo, che finisco lì, ha assicurato Taty: "E il calcio moderno: la tecnica non basta, bisogna combattere. Fuori dal campo sono un bravo ragazzo".

Sulla stagione di Castellanos pesa il rigore sbagliato contro il Bodo/Glimt in Europa League. Un'eliminazione che ha scottato tutto l'ambiente, ma l'attaccante della Lazio non si pente di nulla: "Sì, quel rigore pesa. Ma".