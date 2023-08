in una intervista ai canali ufficiali per Taty Castellanos. Il nuovo attaccante della Lazio ha raccontato innanzitutto il suo arrivo nella Capitale:



"Quando il mio agente mi ha informato dell'interessamento della Lazio, non ho esitato ad accettare per la storia del club e per quello che rappresenta nel mondo. Sono molto felice che, grazie a tutte le parti in causa, si sia trovato velocemente l'accordo. Sono molto contento! Sarri? Le prime impressioni da quando sono qui sono sul mister, visto che sto lavorando con lui. E' un allenatore con molta esperienza e con un nome importarmi che può aiutarmi a migliorare nello stile di gioco. La sensazione è che grazie a lui tutti noi possiamo apprendere tanto e crescere professionalmente. La Lazio è un grande club con un centro sportivo incredibile e i suoi tifosi sono molto passionali, ti sostengono sempre nella buona e nella cattiva sorte. Questo è fondamentale.