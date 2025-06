Lazio, Castellanos strizza l'occhio al River Plate: "Mi piacerebbe un giorno indossare quella maglia"

AFP via Getty Images

Nostalgia di casa per Taty Castellanos. L'attaccante della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media argentini in cui non nasconde la propria voglia di tornare a giocare in Argentina. Al River Plate, per l'esattezza, squadra di cui è tifoso lui e tutta la sua famiglia. Alla Lazio peraltro il suo futuro non è ancora certo al 100%. La società crede molto nelle sue potenzialità, ma con il ritorno di Sarri in panchina il suo posto da titolare non è affatto scontato. Già durante il suo primo anno in biancoceleste ha dovuto faticare parecchio per ritagliarsi spazio in campo con il tecnico toscano. Ora non c'è più Immobile, ma comuqnue Taty dovrà giocarsi il posto con Dia nel ruolo di centravanti. Ecco perché se si verificassero le condizioni non disdegnerebbe anche subito un ritorno in patria.

"Essere chiamato dallo staff del River - ha spiegato l'attaccante biancoceleste, riferendosi ad alcuni contatti che c'erano stati in passato, prima del suo approdo alla Lazio - e soprattutto da Gallardo, con tutto quello che aveva vinto è stato qualcosa di molto bello e una grande emozione per me, perché ho molti familiari e amici che sono tifosi del club. Ancora oggi la gente mi manda dei messaggi molto belli, p. A causa di questioni tra le società non è stato raggiunto un accordo, ma io ero disponibile al trasferimento. Per me sarebbe stato importante anche crescere lì. Non è successo, ma la verità è che mi sono trovato molto bene con le persone, con il presidente e con il Club.