Dopo la sconfitta in Champions contro il Feyenoord, la Lazio riparte dalla Fiorentina all'olimpico, con la gara in programma il prossimo lunedì alle 20.45. Secondo Il Messaggero, Maurizio Sarri starebbe pensando alla solita soluzione in attacco. Immobile o Castellanos? Il capitano ha bisogno di ritrovare minuti, ma in questo momento Taty offre maggiori garanzie là davanti. Con Atalanta e Sassuolo il nuovo acquisto ha sfornato due assist e un gol. Sarri, in questi giorni, valuterà se inserirlo al posto di Immobile con i viola.