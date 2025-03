Lazio, Castellanos: "Voglio fare bene in Europa per guadagnarmi la Nazionale"

Getty Images

Tatyha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Youtube del portale sportivo argentino DSport. L'attaccante dellaha parlato della sua carriera e di come si arrivato a giocare in Europa con un obiettivo preciso in mente:"Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Nazionale argentina. Chi mi conosce fin da piccolo sa che nei club in cui sono stato, anche in campionati meno prestigiosi rispetto a quelli europei, ho dovuto faticare molto. Avevo molte offerte dalla Cina, dall’Arabia Saudita, nonostante fossi giovane. Per questo non volevo accettarle. La mia volontà è sempre stata quella di venire in Europa, per provare la competizione di alto livello che serviva per guadagnarmi un posto in nazionale".

La convocazione con l'albiceleste alla fine è arrivata per il Taty. Lì l'attaccante della Lazio ha conosciuto uno dei suoi idoli, icona del calcio mondiale, Lionel Messi: "È stata un'esperienza pazzesca. Ovviamente, tutti vogliono essere lì, conoscere l’ambiente e soprattutto conoscere Leo Messi. Io volevo vederlo, incontrarlo. Ricordo che sono arrivato insieme a Lautaro Martínez, perché eravamo sullo stesso volo dall'Italia. Siamo arrivati tardi, intorno alle 23, al centro sportivo. I ragazzi avevano appena finito di cenare, e lui era lì con tutto lo staff tecnico. Stavano terminando la cena. Sono andato a salutarlo e Leo a ricambiato in modo molto cordiale e rispettoso".