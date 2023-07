In casa Lazio, in ottica calciomercato, tiene banco la questione legata al futuro di Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare la Capitale. I biancocelesti, quindi, si muovono per valutare il possibile sostituto, con Maurizio Sarri che punta a riabbracciare due suoi pupilli allenati in passato: i betting analyst, infatti, propongono l’approdo di Piotr Zielinski nella capitale rispettivamente a 3 e 3,50, quote identiche rispetto a quelle assegnate a Jorginho. Soluzioni sicuramente suggestive e di prestigio, e per questo si pensa anche a un “piano B” come Nicolò Rovella, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Monza: il passaggio del classe 2001 alla Lazio viene proposto a 2,75. Attualmente più complicate le piste che portano a Nahitan Nandez e Roberto Pereyra, a quota 4, e Morten Hjulmand, a 5.