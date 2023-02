Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana: "La corsa Champions? È difficile, cambia di continuo. L'Atalanta pochi giorni fa è venuta in casa nostra ed ha fatto una grande prestazione, oggi ha perso in casa col Lecce. Andrà in Champions chi sbaglierà meno".



LA STAGIONE - "La Lazio ha dimostrato sempre il giusto atteggiamento, contro la Fiorentina siamo riusciti a portare a casa un punto, l'anno scorso avremmo perso. Oggi abbiamo fatto una prova importante, non era facile vincere qui a Salerno soprattutto dopo il cambio di allenatore".



RUOLO - "La Lazio è casa mia da tanti anni. Ho iniziato da mezzala con mister Pioli, nel corso degli anni ho avuto meno spazio con mister Inzaghi. Adesso con il lavoro che sto facendo con lo staff di Sarri sono cresciuto molto"