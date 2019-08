Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è stato scelto di Simone Inzaghi come vice Lucas Leiva. E, in vista della nuova stagione, parla a LaLazioSiamoNoi.it: "Se sono pronte per il ruolo di vice Leiva? Solo il campo potrà dirlo. Io mi impegnerò al massimo per cercare di aiutare i miei compagni. Il ruolo poi è importante, ma ci sono altre cose che lo sono altrettanto. Lavoriamo su questo giorno per giorno e ci faremo trovare pronti. Lucas mi dà consigli, siamo amici, parliamo spesso anche fuori dal campo. Ci siamo incontrati anche in vacanza: abbiamo parlato un po’. È una persona da seguire, un grande uomo e un grande calciatore. Non lo scopro di certo io".



L'ANNO ZERO - "Rimpianti? Sì, qualche rimpianto c’è. Ma tutti gli errori mi hanno portato oggi ad avere un equilibrio che mi piace. Lavoro bene, sono sereno fuori dal campo. Diciamo che gli errori sono serviti, così come le batoste. Altrimenti non mi ritroverei qui".