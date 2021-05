In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Parma ai microfoni ufficiali del club biancoceleste è intervenuto Danilo Cataldi. Ecco come si è espresso il centrocampista classe '94: "Abbiamo analizzato gli errori commessi contro la Fiorentina. Ormai c’è poco da parlare: c’è solo una soluzione per cercare di sperare e dovremo vincere tutte le ultime gare mancanti dando il massimo e vedrere sopra di noi cosa accadrà. Per quanto riguarda me, io mi sento bene, ho preso una botta sabato sera, ma spero di poter fare una buona partita, come tutta la squadra, per conquistare i tre punti. Non possiamo sottovalutare l’avversario: il Parma non ha più nulla da perdere ma non dovremo scendere in campo pensando di aver già vinto. La squadra ducale è molto fisica, senza la giusta concentrazione potremmo incontrare delle difficoltà".