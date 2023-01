A margine della cena di squadra per la festa della Lazio di questa sera, Danilo Cataldi si è fermato a rispondere ad alcune domande ai cronisti presenti. In particolare è sui suoi compagni di reparto a centrocampo che ha speso parole di elogio



CONDIZIONE - "Li vedo bene tutti bene. Marcos Antonio ha bisogno di un periodo d’adattamento più lungo perché viene da un altro campionato e il mister gli chiede tanto. Vecino e Milinkovic hanno saltato un pezzo di preparazione e per questo penso siano leggermente in ritardo fisicamente in questo momento, ma contro l'Empoli secondo me Sergej ha fatto una grande partita. Luis Alberto tutti continuano a darlo per partente, ma io non l'ho mai visto così in forma come nelle ultime due settimane, in termini di continuità in allenamento".



RINNOVO - In queste settimane il centrocampista romano sta anche trattando il rinnovo del contratto con la società. "Siamo a buon punto" ha detto. L'accordo ancora manca, ma c'è fiducia e voglia di concludere tutto per il verso giusto. Ora però ci sono altre priorità per il classe '95: "Il mio rinnovo non è la cosa principale in questo momento. Ora dobbiamo pensare a risollevare la squadra. Al contratto penseremo più avanti”.