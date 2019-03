Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, parla a Rai Radio 1 Sport del suo futuro: "Ovviamente cercherò di continuare a far bene per poter vestire la maglia azzurra. È un’emozione incredibile poter giocare in Nazionale. Il campo deve parlare per me, lavoro al meglio per la mia squadra e quello che verrà sarà una conseguenza. Per quanto riguarda il rinnovo con la Lazio, ho girato molto per l’Italia e non ho vantato esperienze stupende in termini di risultato. Se si riesce a prendere le cose positive anche dai momenti difficili si cresce. Ho cercato di riportare qui, dove sono nato e cresciuto, la mia esperienza. Non mi occupo io del rinnovo, è sempre una conseguenza di quello che si fa: mi piacerebbe rimanere qui a lungo. Sento la fiducia di mister Inzaghi, penso di doverlo solamente ringraziare per la fiducia e la responsabilità che mi ha dato. Lui è uno molto emotivo, avete visto come urla in campo: la vive come noi, essendo stato giocatore della Lazio per lui è particolare. Spero di poter dare ancora una grossa mano fino al termine del campionato".