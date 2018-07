Prima amichevole stagionale per la Lazio, impegnata nel ritiro di Auronzo di Cadore contro la selezione locale. La gara, attualmente in corso, è stata sbloccata da Danilo Cataldi, centrocampista cresciuto in biancoceleste e tornato dopo gli ultimi mesi in prestito al Benevento. Le altre due reti, per il parziale 3-0, sono state siglate da Wallace e Caicedo.