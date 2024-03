Lazio, Cataldi saluta Sarri: 'Con la tua guida ho vissuto emozioni indimenticabili'

Anchesalutacon un messaggio su Instagram. Dopo le parole di Patric , il centrocampista dellanel suo post scrive: "In oltre due anni e mezzo sotto la tua guida ho vissuto emozioni indimenticabili. Grazie ai tuoi consigli, ai tuoi insegnamenti e alla tua idea di calcio abbiamo raggiunto picchi inimmaginabili. È stato un onore e un piacere lavorare con te. Dispiaciuto per come è finita! Grazie, grazie davvero Mister!"Nello spogliatoio della Lazio, nonostante alcune tensioni e i risultati non soddisfacenti in campionato, nessuno si è mai apertamente schierato contro l'ormai ex tecnico. Anche martedì mattina, in occasione dell'ultimo confronto prima di rassegnare le dimissioni, la squadra - al netto dei malumori dei singoli poi esternati in serata difronte al presidente Lotito - aveva lasciato intendere di essere ancora dalla parte del mister. Sarri percepiva invece che i suoi giocatori non lo seguissero più nei fatti, da cui la sua decisione di dire addio. A tanti però, Cataldi compreso evidentemente, dei due anni e mezzo trascorsi con lui sono comunque rimasti dentro bellissimi ricordi.