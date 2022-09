Danilo Cataldi si è preso la Lazio. Il Messaggero stamattina mostra diversi aspetti di come il centrocampista - prodotto del vivaio biancoceleste - sia salito alla ribalta quest'anno. Fino a due anni fa, con Inzaghi, era rimasto quasi ai margini della rosa. Sarri lo ha rilanciato. Un anno di rodaggio ad alternarsi con Leiva e ora, senza più il brasiliano, è lui il titolare. Sta prendendo fiducia e dimostrando sul campo e fuori quanto sia grande il suo attaccamento a questa squadra.



Il troppo impeto per la delusione a fine match contro il Napoli gli è costato una squalifica. Ma solo così è uscito dal blocco dei titolari in campionato, nella partita successiva. Altrimenti al suo carisma in mezzo al campo il mister non rinuncerebbe mai. Dopo l'umiliazione in Danimarca, scrive ancora il quotidiano, è stato tra i più decisivi nel miniritiro di Piacenza per risollevare l'animo dei compagni. A Cremona ha corso più di tutti (più di 12 chilometri e mezzo) nei 90 minuti. Meglio anche di uno stakanovista come Felipe Anderson. Ha l'81% di passaggi riusciti, 17 dei quali verso la porta, ed è primo per numero di palloni riconquistati (7). Ora punta addirittura a riprendersi la Nazionale. Prima però vuole imporsi sempre più con la maglia della Lazio, proseguendo il suo percorso già da domenica contro lo Spezia.