La Lazio mantiene il terzo posto e stacca ulteriormente l'Atalanta nella corsa Champions. La quinta vittoria consecutiva, ottenuta contro il Sassuolo, proietta la Lazio verso il sogno Champions ed entusiasma i tifosi biancocelesti, che si godono una squadra in grado di giocare bene e lottare fino alla fine per la vittoria.



L'ANNO BUONO PER LA LAZIO - Ci crede anche Giuseppe Cruciani, che ieri durante la trasmissione "Tiki Taka" ha raccontato il buon momento Lazio e l'ha candidata con forza per la Champions: "Sì, ce la può fare. Il Napoli ora è lontano, però la rimonta è ancora possibile. Comunque sia ci sarebbe un altro posto utile per raggiungere l'obiettivo. Secondo me la Lazio se la giocherà fino alla fine con Roma e Atalanta, credo che questo possa essere l'anno buono...".