Arrivano brutte notizie in casa Lazio dagli esami medici ai quali è stato sottoposto in giornata l’attaccante Valentin Castellanos, infortunatosi in occasione del derby di Coppa Italia dello scorso 10 gennaio. "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra riportata nel corso della partita con la Roma. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".



Il club biancoceleste perde certamente il giocatore argentino per il prossimo turno di campionato contro il Lecce e la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter di venerdì 19 gennaio, ma teme che lo stop possa prolungarsi fino ad un mese. Se così fosse, Castellanos salterebbe pure l’eventuale finale del 22 gennaio, le tre gare di Serie A contro Napoli, Atalanta e Cagliari e sarebbe fortemente in dubbio per l’andata degli ottavi di finale di Champions League col Bayern Monaco del prossimo 14 febbraio.