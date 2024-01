Lazio, c'è l'opzione Candreva per rinforzare l'attacco: Sarri ha già detto sì

Tommaso Fefè

La Lazio lavora per provare a chiudere almeno un colpo in questa sessione di mercato. Priorità all'attacco, mai così in crisi di gol da quasi 14 anni (il dato dei gol realizzati è il peggiore dall'epoca di Ballardini sulla panchina biancoceleste), con diversi nomi sondati. Da El Ghazi a Rafa Silva (profilo da tenere d'occhio soprattutto per l'estate, visto che si libererà a 0 a giugno dal Benfica) passando per Bryan Gil la lista è lunga, ma la strada che convince di più nell'immediato – a partire dallo stesso Sarri che ha già dato il suo assenso - è quella che porta al ritorno a Roma di Antonio Candreva.



Il 37enne della Salernitana ha già vestito la maglia biancoceleste tra il 2012 e il 2016. Tornerebbe volentieri, ma è legato da un contratto con i granata fino al 2025 ed è considerato incedibile dal club campano, che però è alle prese con una situazione ambientale complicata, tra classifica deficitaria e incertezza della guida tecnica, con Inzaghi sempre più in bilico. A questo si somma una tifoseria furiosa con i calciatori per il rendimento stagionale. Una proposta concreta da parte della Lazio potrebbe spingere la società guidata da Iervolino a rivedere le proprie posizioni. Oppure potrebbe essere lo stesso calciatore a spingere per andar via da Salerno. Situazione che resta comunque in divenire e da tener d’occhio in questi ultimi giorni di mercato.