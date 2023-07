Resta incerto il futuro di Maximiano alla Lazio. Per Sarri le gerarchie sono chiare: il titolare è Provedel. Per il portiere portoghese la società è disposta ad ascoltare offerte, a patto che non si metta a bilancio una minusvalenza rispetto ai 10 milioni pagati l'anno scorso. Dalla Spagna nelle ultime è arrivato l'interessamento dell'Almeria, che lo aveva messo nel mirino già due stagioni fa, quando ancora ill lusitano militava nel Granada. Per ora comunque si parla solo di un sondaggio da parte del club di Liga.



Settimane fa Maximiano sembrava a un passo dal Rayo Vallecano, che però si è tirato indietro all'utlimo. Se non dovessero arrivare altre proposte concrete il calciatore resterà alla Lazio come secondo: non c'è infatti alcuna intenzione di svendere il cartellino da parte di Lotito.