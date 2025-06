Lazio, cedere Mandas per fare mercarto: ecco lo scenario

Getty Images

Christospuò diventare la chiave del mercato della. Il portiere greco, classe 2001, ha spodestatonella seconda parte di stagione come titolare tra i pali biancocelesti, ma. Il tecnico toscano si fida di più delle qualità dell'ex Spezia, che lui stesso scelse nel 2022 per raccogliere l'eredità di Strakosha. Mandas però ha già fatto parecchia esperienza in Italia e in Europa, nonostante la giovane età e rappresenta un patrimonio importante che la società vuole valorizzare al massimo. Farlo tornare in panchina potrebbe non essere la via migliore per tutelare l'investimento fatto nel 2023 per prelevarlo dall'Ofi Creta a 700mila euro.

Ecco perché se arrivasse l'offerta giusta potrebbe diventare proprio lui la cessione necessaria per finanziare la campagna acquisti estiva. Con quel tesoretto la società biancoceleste avrebbe più margini di manovra per andare a cercare i profili giusti che serviranno a Sarri per rimodellare la Lazio a sua immagine. Pretendenti per il greco non mancano, anche se per ora nessuna si è fatta avanti concretamente. In caso di addio ci sarebbe poi il problema di trovare un secondo portiere affidabile, ma senza le coppe europee e con solo il campionato e l'eventuale percorso in Coppa Italia da gestire, il club potrebbe valutare anche diverse opzioni low cost, in prestito o promuovendo uno dei propri giovani.