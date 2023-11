Lazio – Celtic 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 38’s.t. Immobile (L), 40’s.t. Immobile (L)



Assist: 40’s.t. Isaksen (L)



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (dal 32’s.t. Cataldi), Luis Alberto (dal 38’ s.t. Kamada); Felipe Anderson (dal 15’s.t. Pedro), Castellanos (dal 15’s.t. Immobile), Isaksen. All.: Sarri



CELTIC (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O'Riley, Paulo Bernardo (dal 23’ s.t. Oh); Forrest (dal 15’s.t. M. Johnston), Furuashi, Yang (dal 42’ s.t. Turnbull). All.: Rogers



Arbitro: sig. Halil Umut Meler (Tur)



Ammoniti: 27’ p.t. Taylor ( C), 34’p.t. A. Johnston ( C), 26’ s.t. O’Riley ( C), 32’ s.t. Yang ( C), 44’s.t. Pedro (L), 45'+3s.t. Patric (L)



Espulsi: -