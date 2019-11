Lazio-Celtic 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori 7' pt Immobile (L), 39' pt Forrest (C), 49' st Ntcham (C)



Assist: 7' pt Lazzari (L), 39' pt Elyounoussi (C)



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro (36' st Berisha), Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva (13' st Luis Alberto), Milinkovic, Jony (13' st Lulic); Caicedo, Immobile. All. Inzaghi



Celtic (4-2-3-1): Forster; Elhamed (38' st Bitton), Jullien, Ajer, Hayes; Brown, McGregor; Forrest (44' st Bauer), Christie (31' st Ntcham), Elyounoussi; Edouard. All. Lennon



Arbitro: Stieler (Ger)



Ammoniti: 42' pt Caicedo (L), 6' st Brown (C)