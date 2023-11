Lazio-Celtic



Halil Umut Meler (TUR).

Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) - Kerem Ersoy (TUR)

IV Ufficiale: Arda Kardeşler (TUR)

V.A.R.: Alper Ulusoy (TUR)

A.V.A.R.: Bastian Dankert (GER)



93' - In una delle ultime azioni, Patric spinge in area il diretto avversario, mentre Provedel esce in presa sicura. Meler concede penalty, poi, richiamato al Var, torna sui suoi passi