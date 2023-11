Ripartire dopo il bruttissimo ko con la Salernitana e mettersi alle spalle critiche e delusioni. La Lazio si butta sulla Champions League per uscire dalla crisi e affrontando a partire dalle 18.45 allo stadio Olimpico di Roma il Celtic Glasgow fanalino di coda del girone E. Maurizio Sarri, finito sulla graticola per lo scarso rendimento in campionato è stato confermato dalla società nonostante le "minacce" di dimissioni e, pur senza Zaccagni e la coppia difensiva Romagnoli-Casale, ha già questa sera una chance di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Se arrivasse la vittoria e la contemporanea vittoria dell'Atletico sul Feyenoord il pass sarebbe staccato, altrimenti serviranno 4 punti in 2 partite (la prossima contro l'Atletico a Madrid).



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio-Celtic, con calcio d'inizio alle 18.45 di martedì 28 novembre 2023 allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile in diretta tv in esclusiva da Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming per smartphone tablet e pc sarà invece visibile con le app Infinity+ di Mediaset, SkyGO e NOW.



PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. All. Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O'Riley, Turnbull; Forrest, Furuhashi, Yang. Allenatore: Rodgers.