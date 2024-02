Lazio, cena di squadra per uscire dalla crisi

A cena insieme per superare la crisi. Così la Lazio prova a ricompattarsi dopo le sconfitte contro Bologna e Fiorentina, che l'hanno fatta scivolare a -8 dal quarto posto, dando il via a critiche e polemiche. Per rialzarsi però Sarri vuole che le sue tensioni con società e la delusione di tutti per un'annata al di sotto delle aspettative restino fuori dallo spogliatoio, che deve invece ritrovare unità di intenti per il finale di stagione. Come scrive oggi il Messaggero, la squadra, lo staff e il tecnico si sono ritrovati attorno a un tavolo in un ristorante vicino al quartier generale biancoceleste per trascorrere qualche ora in leggerezza.



Serviva rinfrancare lo spirito, dopo tante parole (spesso dure) spese da molti nei mesi e nelle settimane scorse dopo ogni sconfitta. Anche martedì, al rientro da Firenze, c'era stato un altro confronto a Formello: il gruppo è mentalmente e fisicamente stremato, ma tutti vogliono ora un finale di stagione in crescendo. "Mancano 12 partite - si legge nel virgolettato riportato sul quotidiano - crediamo ancora alla risalita con un grande finale in Serie A". In più c'è la supersfida col Bayern Monaco tra cinque giorni da onorare e una semifinale di Coppa Italia da giocare. Sarri si augura che riportando serenità, almeno dentro al gruppo, la Lazio possa ritrovare le forze per affrontare questa ultima parte di stagione.