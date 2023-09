Matias Vecino ieri è stato a un passo dal Galatasaray. Lo svela il Messaggero oggi, raccontando un retroscena sulla possibile operazione ormai sfumata. La Lazio e i turchi avevano trovato un accordo da 3,5 milioni di euro per la cessione del cartellino del centrocampista uruguayano, che avrebbe poi firmato un contratto biennale, più opzione per il terzo anno, con i giallorossi di Istanbul. A stoppare tutto è stato Maurizio Sarri.



Il tecnico biancoceleste si è opposto alla cessione perché non sarebbe poi potuto arrivare alcun sostituto (a parte qualche profilo tra gli svincolati). L'allenatore toscano l'anno scorso ha fatto molto affidamento su Vecino come rincalzo sia da mediano, sia da mezzala. Quest'anno ha una rosa completa in tutti i reparti, con una riserva per ogni ruolo e lo spazio per l'ex Inter si è sicuramente ridotto, ma per Sarri resta una pedina importante e perderlo avrebbe complicato i suoi piani nelle rotazioni.