Sarri vuole concedere una nuova chance a Isaksen contro la Fiorentina. Lo scrive questa mattina il Messaggero, che sottolinea la possibilità che sia proprio in nuovo arrivato della Lazio a partire dall'inizio in una possibile staffetta con Felipe Anderson. Dopo la non brillante partita col Monza il classe 2001 è scivolato indietro nelle rotazioni del tecnico biancoceleste e non ha visto il campo nelle ultime gare contro Sassuolo e Feyenoord. Il ragazzo scalpita per trovare maggiore spazio. Da Formello diverse voci parlano di una grande applicazione da parte sua per affinare al meglio i movimenti negli schemi del mister toscano e ora sembra arrivato il momento di mettere in mostra i miglioramenti.