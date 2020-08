C’era anche Gonzalo Escalante al raduno di Formello di ieri, arrivato a parametro zero dall’Eibar, unico rinforzo, per ora, del mercato estivo della Lazio. Il centrocampista si è inserito subito nel gruppo e ha già conosciuto i compagni. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. Milinkovic, dopo aver comprato una nuova casa, gli ha “lasciato” quella in cui abitava, non lontano dai campi di allenamento.