Non è certamente un segreto che la Lazio abbia puntato Toma Basic, centrocampista del Bordeaux. Sebbene ci fosse distanza per la valutazione del calciatore, nel pomeriggio di ieri è arrivato un grande assist per i biancocelesti. Il club francese è stato infatti retrocesso d'ufficio in Ligue 2 per problemi finanziari. Un colpo di scena che come riporta Il Messaggero renderebbe decisamente più accessibile Basic e che libererebbe la maggior parte dei calciatori in rosa al Bordeaux, difficilmente disposti a scendere di categoria. Imminente un ricorso del club francese.