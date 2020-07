Lazio, oggi possibile primo colloquio a Formello tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi: sul tavolo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 per l'allenatore e i rinforzi sul mercato per la Champions League. Come si legge sul Corriere dello Sport, il ds biancoceleste Tare ha preannunciato l’arrivo di uno o due attaccanti. Servirà un difensore e potrebbe non essere più Kumbulla del Verona, destinando una parte di quei soldi su altri investimenti. Simone vuole due rinforzi nei ruoli di Leiva e Lulic, più un portiere affidabile dietro a Strakosha, confermando possibilmente tutti i big.