Getty Images

Lazio, che fine fanno i tre acquisti di gennaio? Ecco chi rimarrà e chi no

30 minuti fa



Non si può dire che il mercato di gennaio abbia apportato granché all'organico della Lazio. I minutaggi che Baroni ha riservato a Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane sono stati quasi irrisori. Solo l'ultimo dei tre ha totalizzato almeno 5 presenze e 194 minuti totali in campo. Gli altri due, sommati insieme arrivano ad appena 40 minuti in A. Con l'addio ormai molto probabile di Baroni però lo scenario futuro può cambiare. Questi mesi sono serviti da adattamento e non è escluso quindi che possano comunque essere confermati. Almeno due di loro.



Ibrahimovic è quello più indiziato per tornare alla base, al Bayern Monaco, da cui era stato prelevato in prestito con diritto di riscatto. L'opzione difficilmente sarà esercitata dai biancocelesti visti anche i mancati introiti dalle coppe. Per il difensore danese e il centrocampista franco-marocchino invece, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, ci sarebbe già la decisione di confermarli per l'anno prossimo, dando loro una seconda chance per affermarsi in biancoceleste. D'altronde il loro acquisto nell'ultima sessione invernale era stato presentato dallo stesso ds Fabiani come una scelta per anticipare alcuni investimenti che comunque sarebbero stati fatti in estate, per portare avanti per percorso di ringiovanimento e rinnovamento della rosa.