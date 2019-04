Che fine ha fatto Dusan Basta della Lazio? Di fatto è "uno spettatore pagante" di questa Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, anche l'esterno serbo è stato utilizzato con il contagocce. In questa speciale graduatoria c'è il Milan con Caldara e Strinic, che ancora devono scendere in campo per problemi fisici, 143 per Bertolacci, Montolivo e Mauri, con 10 milioni di ingaggio a bilancio. Sono in ottima compagnia, anche in casa Lazio.



CHE FINE HA FATTO DUSAN BASTA - L'esterno serbo percepisce 800mila euro a stagione ma non è mai sceso in campo in questa stagione in campionato. Due presenze in Europa League e tanti allenamenti senza mai giocare per lui. L'esterno è a scadenza, saluterà Roma dopo 5 stagioni, l'ultima praticamente da spettatore.