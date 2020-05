Dalla Turchia: il Fenerbahce sta attivamente cercando gli eredi dei suoi attaccanti Vedat Muriqi e Mevlüt Erdinç. Muriqi piace a Lazio, Napoli, Leicestrer, Tottenham e Crystal Palace: nella prossima sessione di mercato potrebbe lasciare il club del Faro e provare una nuova avventura, come il compagno di reparto Erdinç.



MERCATO LAZIO - Il Fenerbahce, come riporta fotomac.com, avrebbe puntato un altro obiettivo della Lazio, il gigante dello Zenit Artem Dzyuba. In alternativa potrebbe virare sul classe '94 Kenan Karaman, in forza al Fortuna Dusseldorf. Con questa mossa potrebbe aprire definitivamente alla cessione di Muriqi: Tare è in agguato, pronto a fare l'offerta decisiva.