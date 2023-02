A Salerno è arrivato un altro clean sheet per Ivan Provedel. In stagione sono quindici per la Lazio, dodici dei quali in Serie A, più uno nel girone di Europa League, sempre con il portiere ex Spezia tra i pali, e altri dur realizzati da Maximiano tra Coppa Italia e Conference League. I numeri del classe '94 di Pordenone in particolare sono da primato a livello europeo, dove solo Ter Stegen ha fatto meglio, con diciassette reti inviolate in campionato. Con questo rullino l'estremo difensore biancoceleste può puntare a battere il record di porte imbattute nella storia della Lazio. Felice Pulici e Luca Marchegiani si sono fermati a sedici totali in un solo campionato.